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Из Одессы в аэропорт Кишинева запустят трансфер: как он будет работать

Фото: из Одессы в аэропорт Кишинева запустят трансфер (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Наталья Юрченко

Из Одессы в аэропорт Кишинева запустят аэротрансфер. Это должно ускорить проезд украинцев и разгрузить пункты пропуска на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Глава ОВА провел совещание вместе с украинскими и молдавскими пограничниками и представителями миссии EUBAM, обсудили механизм работы предстоящего трансфера.

По словам Кипера, в первую очередь запуск такого трансфера должен разгрузить ККП в районе "Маяки - Паланка - Удобное". Также трансфер снизит нагрузку на дороги и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок.

Как будет работать трансфер

  • Пассажирам нужно будет зарегистрироваться в электронной системе, прикрепив копии билета на самолет отправлением из Кишинева, указать личные данные и сведения о военном учете, а также указать, нужно ли обеспечить перевозку лиц с инвалидностью.
  • Далее будет происходить формирование групп пассажиров за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева (основные: Кишинев - Стамбул, Кишинев - Варшава, Кишинев - Вена).
  • Отправление автобуса с предварительно зарегистрированными пассажирами из Одессы.
  • Перевозка пассажиров по аэротрансферу с ускоренным прохождением таможенных и пограничных процедур (не более 30 минут пребывания автобуса в зоне контроля).
  • Прибытие автобуса в аэропорт.

Кипер отмечает, что плановое время поездки - 4 часа.

Ситуация на границе

Напомним, на польско-украинской границе завершилась блокада пунктов пропуска для грузовиков. Польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты и выполнить ряд условий для фермеров и перевозчиков.

Также отметим, что ранее румынские протестующие заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. На прошлой неделе они были разблокированы, но протестующие ожидают переговоров с правительством.

Детальнее о том, что происходит на границе с Польшей и Румынией - читайте в материале РБК-Украина.

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