В Одесі 9 травня посилять заходи безпеки. Масових заходів не буде

"Масових заходів не організовуватимуть. У жителів перевірятимуть документи та наявність заборонених предметів, - написав він.

Крім того, як повідомляє видання "Думская", час комендантської години 8 та 9 травня в Одесі та області не змінюватиметься

Також у поліції нагадали про заборону поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду тоталітарних режимів, у тому числі й публічне використання "колорадської" стрічки.