В Одесі 9 травня посилять заходи безпеки. Масових заходів не буде

У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.
"Масових заходів не організовуватимуть. У жителів перевірятимуть документи та наявність заборонених предметів, - написав він.
Крім того, як повідомляє видання "Думская", час комендантської години 8 та 9 травня в Одесі та області не змінюватиметься
Також у поліції нагадали про заборону поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду тоталітарних режимів, у тому числі й публічне використання "колорадської" стрічки.
Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив , що в Одесі посилять заходи безпеки 2 і 9 травня, при цьому комендантську годину продовжувати не планують. В Одесі та області діє комендантська година з 00:00 до 05:00.
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