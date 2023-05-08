В Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности. Массовых мероприятий не будет

В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram .
"Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверять документы и наличие запрещенных предметов, - написал он.
Кроме того, как сообщает издание "Думская", время комендантского часа 8 и 9 мая в Одессе и области не будет меняться.
Также в полиции напомнили о запрете распространения коммунистической и нацистской символики, пропаганде тоталитарных режимов, в том числе и публичном использовании "колорадской" ленты.
Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Одессе ужесточат меры безопасности 2 и 9 мая, при этом комендантский час продлевать не планируют. В Одессе и области действует комендантский час с 00:00 до 05:00.
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