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В Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности. Массовых мероприятий не будет

Фото: в Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram .

"Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверять документы и наличие запрещенных предметов, - написал он.

Кроме того, как сообщает издание "Думская", время комендантского часа 8 и 9 мая в Одессе и области не будет меняться.

Также в полиции напомнили о запрете распространения коммунистической и нацистской символики, пропаганде тоталитарных режимов, в том числе и публичном использовании "колорадской" ленты.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Одессе ужесточат меры безопасности 2 и 9 мая, при этом комендантский час продлевать не планируют. В Одессе и области действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

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