В Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности. Массовых мероприятий не будет

В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram .

"Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверять документы и наличие запрещенных предметов, - написал он.

Кроме того, как сообщает издание "Думская", время комендантского часа 8 и 9 мая в Одессе и области не будет меняться.

Также в полиции напомнили о запрете распространения коммунистической и нацистской символики, пропаганде тоталитарных режимов, в том числе и публичном использовании "колорадской" ленты.