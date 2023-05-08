ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности. Массовых мероприятий не будет

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 мая 2023 10:27
В Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности. Массовых мероприятий не будет Фото: в Одессе 9 мая ужесточат меры безопасности (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

В Одессе 8 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. Правоохранители будут дежурить у памятников и мемориальных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram .

"Массовые мероприятия не будут организовываться. У жителей будут проверять документы и наличие запрещенных предметов, - написал он.

Кроме того, как сообщает издание "Думская", время комендантского часа 8 и 9 мая в Одессе и области не будет меняться.

Также в полиции напомнили о запрете распространения коммунистической и нацистской символики, пропаганде тоталитарных режимов, в том числе и публичном использовании "колорадской" ленты.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Одессе ужесточат меры безопасности 2 и 9 мая, при этом комендантский час продлевать не планируют. В Одессе и области действует комендантский час с 00:00 до 05:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Одесса
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне