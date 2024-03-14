В Одесі 17 березня пройдуть змагання з адаптивних видів спорту, - Леонов

Народний депутат Олексій Леонов повідомив про проведення змагань з адаптивних видів спорту "Сильні України" у місті Одеса. Захід відбудеться 17 березня. Також на 18 березня заплановано Регіональний спортивний форум ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар нардепа.

Змагання та форум призначені для ветеранів та їх родин з метою популяризації адаптивного спорту та обговорення актуальних питань ветеранської політики.

"Одеса обрана не випадково. Наше місто - один з лідерів у сфері реабілітації та протезування ветеранів. Наша мета - створити в Одесі національний реабілітаційний хаб для захисників", - заявив Олексій Леонов.

Головним суддею змагань стане народний депутат України Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену, голова підкомітету з питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт Комітету з питань здоров‘я нації.