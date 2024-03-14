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В Одессе 17 марта пройдут соревнования по адаптивным видам спорта, - Леонов

Четверг 14 марта 2024 13:41
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В Одессе 17 марта пройдут соревнования по адаптивным видам спорта, - Леонов Фото: в Одессе 17-18 марта пройдут соревнования по адаптивным видам спорта (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Алексей Леонов сообщил о проведении соревнований по адаптивным видам спорта "Сильні України" в Одессt. Мероприятие пройдет 17 марта. Также на 18 марта запланирован Региональный спортивный форум ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нардепа.

Соревнования и форум предназначены для ветеранов и их семей для популяризации адаптивного спорта и обсуждения актуальных вопросов ветеранской политики.

"Одесса выбрана неcлучайно. Наш город - один из лидеров в сфере реабилитации и протезирования ветеранов. Наша цель - создать в Одессе национальный реабилитационный хаб для защитников", - заявил Алексей Леонов.

Главным судьей соревнований станет народный депутат Украины Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену, председатель подкомитета по вопросам спортивной реабилитации ветеранов, психологической реабилитации через физическую культуру и спорт Комитета по здоровью нации.

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Одесса Ветераны
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