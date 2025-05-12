Одещину атакували дрони РФ: пошкоджено будинки та пожежну частину, є постраждалий (фото)

Нічна атака дронів

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на понеділок, 12 травня, російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.

Також сьогодні російська армія завдала дронового удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області. За попередніми даними, внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує, залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

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