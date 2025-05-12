Одещину атакували дрони РФ: пошкоджено будинки та пожежну частину, є постраждалий (фото)

Російська армія у ніч на понеділок, 12 травня, дронами атакувала Білгород-Дністровськ, Одеської області. Постраждала інфраструктура, також є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та ДСНС України в Одеській області.
За даними Кіпера, внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури:
В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
"Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - повідомив Кіпер.
За даними ДСНС, у пожежній частині було вибито скління вікон та пошкоджена стеля. На щастя, рятувальники не постраждали.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 11 вогнеборців.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на понеділок, 12 травня, російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.
Також сьогодні російська армія завдала дронового удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області. За попередніми даними, внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує, залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.
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