Одесскую область атаковали дроны РФ: повреждены дома и пожарная часть, есть пострадавший (фото)

Ночная атака дронов

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на понедельник, 12 мая, российская армия атаковала территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом были четыре региона страны.

Также сегодня российская армия нанесла дроновой удар по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области. По предварительным данным, в результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает, железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.