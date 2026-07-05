На Одещині військовий у СЗЧ підірвав гранату, постраждали поліцейські

Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.