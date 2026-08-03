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На Одещині військовий у СЗЧ кинув гранату в підлітків, поранено дитину

20:47 03.08.2026 Пн
2 хв
Чоловіка вже відправили під варту, йому "світить" до 7 років за гратами
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: чоловік у СЗЧ кинув гранату в підлітків (Getty Images)

У Подільську Одеської області військовий в СЗЧ під час конфлікту кинув гранату в бік підлітків. Унаслідок вибуху поранено 13-річного хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Нацполіції в Одеській області.

Інцидент стався поблизу місцевого навчального закладу. За даними слідства, 51-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав чіплятися до підлітків, лаятись і провокувати сварку.

Під час конфлікту він дістав гранату й почав погрожувати дітям. Незважаючи на зауваження перехожих, чоловік кинув вибуховий предмет у бік підлітків.

Унаслідок вибуху 13-річний хлопець отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому медичну допомогу на місці, госпіталізація дитині не знадобилася. Остаточний ступінь тяжкості травм визначить судово-медична експертиза.

Фото: військовий-втікач кинув гранату у підлітків (od.npu.gov.ua)

З місця події вилучили уламки - за попередніми висновками, це були залишки ручної осколкової гранати.

Що загрожує затриманому

Правоохоронці з'ясували, що фігурант є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї чи предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі підозрюваного відправили під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловіки загинули через необережне поводження з гранатою. Зокрема, під час вживання спиртного один з чоловіків передав свою кофту іншому, в якій той виявив гранату.

Під час необережного поводження з боєприпасом хтось висмикнув запобіжну чеку, після чого пролунав вибух. Від отриманих травм усі троє чоловіків загинули на місці події.

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