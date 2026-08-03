На Одещині військовий у СЗЧ кинув гранату в підлітків, поранено дитину

Інцидент стався поблизу місцевого навчального закладу. За даними слідства, 51-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав чіплятися до підлітків, лаятись і провокувати сварку.

Під час конфлікту він дістав гранату й почав погрожувати дітям. Незважаючи на зауваження перехожих, чоловік кинув вибуховий предмет у бік підлітків.

Унаслідок вибуху 13-річний хлопець отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому медичну допомогу на місці, госпіталізація дитині не знадобилася. Остаточний ступінь тяжкості травм визначить судово-медична експертиза.

Фото: військовий-втікач кинув гранату у підлітків (od.npu.gov.ua)

З місця події вилучили уламки - за попередніми висновками, це були залишки ручної осколкової гранати.

Що загрожує затриманому

Правоохоронці з'ясували, що фігурант є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї чи предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі підозрюваного відправили під варту без права внесення застави.