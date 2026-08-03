На Одещині військовий у СЗЧ кинув гранату в підлітків, поранено дитину

У Подільську Одеської області військовий в СЗЧ під час конфлікту кинув гранату в бік підлітків. Унаслідок вибуху поранено 13-річного хлопця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Нацполіції в Одеській області.
Інцидент стався поблизу місцевого навчального закладу. За даними слідства, 51-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав чіплятися до підлітків, лаятись і провокувати сварку.
Під час конфлікту він дістав гранату й почав погрожувати дітям. Незважаючи на зауваження перехожих, чоловік кинув вибуховий предмет у бік підлітків.
Унаслідок вибуху 13-річний хлопець отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому медичну допомогу на місці, госпіталізація дитині не знадобилася. Остаточний ступінь тяжкості травм визначить судово-медична експертиза.
Фото: військовий-втікач кинув гранату у підлітків (od.npu.gov.ua)
З місця події вилучили уламки - за попередніми висновками, це були залишки ручної осколкової гранати.
Правоохоронці з'ясували, що фігурант є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї чи предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі підозрюваного відправили під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловіки загинули через необережне поводження з гранатою. Зокрема, під час вживання спиртного один з чоловіків передав свою кофту іншому, в якій той виявив гранату.
Під час необережного поводження з боєприпасом хтось висмикнув запобіжну чеку, після чого пролунав вибух. Від отриманих травм усі троє чоловіків загинули на місці події.