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В Одесской области военный в СЗЧ бросил гранату в подростков, ранен ребенок

20:47 03.08.2026 Пн
2 мин
Мужчину уже отправили под стражу, ему "светит" до 7 лет за решеткой
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: мужчина в СЗЧ бросил гранату в подростков (Getty Images)

В Подольске Одесской области военный в СЗЧ во время конфликта бросил гранату в сторону подростков. В результате взрыва ранен 13-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел вблизи местного учебного заведения. По данным следствия, 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к подросткам, ругаться и провоцировать ссору.

Во время конфликта он достал гранату и начал угрожать детям. Несмотря на замечания прохожих, мужчина бросил взрывной предмет в сторону подростков.

В результате взрыва 13-летний парень получил телесные повреждения. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте, госпитализация ребенку не понадобилась. Окончательную степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: беглый военный бросил гранату у подростков (od.npu.gov.ua)

С места происшествия изъяли обломки - по предварительным выводам, это были остатки ручной осколочной гранаты.

Что угрожает задержанному

Правоохранители выяснили, что фигурант является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия или предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога.

Напомним, недавно на Харьковщине мужчины погибли из-за неосторожного обращения с гранатой. В частности, при употреблении спиртного один из мужчин передал свою кофту другому, в которой тот обнаружил гранату.

Во время неосторожного обращения с боеприпасом кто-то выдернул предохранительную чеку, после чего раздался взрыв. От полученных травм все трое мужчин погибли на месте происшествия.

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