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На Одещині третю добу шукають дитину, яку віднесло в море

17:03 21.06.2026 Нд
2 хв
Фахівці обстежили вже 4,5 га морського дна
aimg Валерія Абабіна
На Одещині третю добу шукають дитину, яку віднесло в море Фото: На Одещині шукають дитину, яку віднесло у море (facebook.com DSNSODE)
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Третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному крузі в море біля села Сичавка під Одесою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Одеській області.

10 - річна дівчинка відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить утягнув дівчинку у відкрите море.

Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна. ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем.

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Фото: (facebook.com DSNSODE)

У відомстві вкотре нагадали, що відпочинок на стихійних пляжах суворо заборонений.

"На перший погляд "затишне" місце може за мить стати місцем трагедії. Відсутність рятувальних постів, неперевірені узбережжя, дно та пісок – це величезний ризик. А використання надувних плавзасобів у таких місцях – подвійна небезпека", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, село Сичавка не входить до переліку офіційних пляжних зон Одещини на сезон 2026 року. Наразі в області офіційно відкрито лише 13 локацій, які пройшли перевірку на безпеку, мають рятувальні пости та укриття.

МОЗ щотижня публікує результати перевірок якості води на офіційних пляжах. В Одеській області офіційних річкових пляжів взагалі не зареєстровано.

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