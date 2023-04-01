ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні чутно звуки вибухів

Новость на русском →
Херсон, Субота 01 квітня 2023 21:40
В Херсоні чутно звуки вибухів Фото: вибухи в Херсоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня в Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють, що в місті чутно звуки вибухів.

Наразі в області оголошена повітряна тривога. Раніше Telegram-канали повідомляли про ворожі пуски ракет.

Нагадаємо, сьогодні, окупанти вдарили ракетами по Авдіївці, в результаті цього в місті є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
Офіційно. Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй