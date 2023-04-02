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В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи, - СМИ

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Воскресенье 02 апреля 2023 15:40
В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи, - СМИ Фото: В Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшей судьи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 2 апреля, во дворе дома бывшей судьи, расположенного в городе Балта Одесской области, произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что взрывной волной выбило окна, повредило фасад и двери. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

На данный момент правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Известно о попадании в районе локомотивного депо.

Кроме того, вчера вечером в Херсоне прогремели мощные взрывы. Местные жители предполагали, что оккупанты обстреливают город.

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