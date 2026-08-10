На Одещині розбився МіГ-29, але пілот вижив, - Повітряні сили

"Ввечері 10 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Військові уточнили, що льотчик перехоплював повітряні цілі. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак загорівся і пілот втратив керування.

Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався. Пілота евакуювали до медзакладу.

У Повітряних силах наголосили, що причини інциденту встановлюються.

Падіння F-16

Нагадаємо, 29 липня під час виконання бойового завдання з перехоплення цілей у небі було втрачено зв'язок із винищувачем F-16.