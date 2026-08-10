RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Одесщине разбился МиГ-29, но пилот выжил, - Воздушные силы

20:49 10.08.2026 Пн
1 мин
Летчик уничтожал вражеские цели над Одесской областью
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Украина потеряла МиГ-29 (armyinform.com.ua)

Украина сегодня, 10 августа, потеряла истребитель МиГ-29. К счастью, пилот остался жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Военные уточнили, что летчик перехватывал воздушные цели. По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты самолет загорелся и пилот потерял управление.

Украинский воин пытался спасти истребитель, но ему это не удалось. После этого он катапультировался. Пилота эвакуировали в медучреждение.

В Воздушных силах отметили, что причины инцидента устанавливаются.

Падение F-16

Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.

На борту произошла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.

К слову, в июле американский генерал Дэн Кейн рассказал, что украинский пилот F-16 впервые сбил российский истребитель во время воздушного боя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаМиг-29Война в Украине