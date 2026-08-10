На Одесщине разбился МиГ-29, но пилот выжил, - Воздушные силы

"Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Военные уточнили, что летчик перехватывал воздушные цели. По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты самолет загорелся и пилот потерял управление.

Украинский воин пытался спасти истребитель, но ему это не удалось. После этого он катапультировался. Пилота эвакуировали в медучреждение.

В Воздушных силах отметили, что причины инцидента устанавливаются.

Падение F-16

Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.