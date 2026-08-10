На Одесщине разбился МиГ-29, но пилот выжил, - Воздушные силы

Украина сегодня, 10 августа, потеряла истребитель МиГ-29. К счастью, пилот остался жив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Военные уточнили, что летчик перехватывал воздушные цели. По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты самолет загорелся и пилот потерял управление.
Украинский воин пытался спасти истребитель, но ему это не удалось. После этого он катапультировался. Пилота эвакуировали в медучреждение.
В Воздушных силах отметили, что причины инцидента устанавливаются.
Напомним, 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату целей в небе была потеряна связь с истребителем F-16.
На борту произошла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.
К слову, в июле американский генерал Дэн Кейн рассказал, что украинский пилот F-16 впервые сбил российский истребитель во время воздушного боя.