На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2-річну дитину та втік: що кажуть у поліції

Що відомо про ДТП

Автопригода сталася 3 вересня в одному із сіл Балтської громади Подільського району.

За попередніми даними поліції, працівник РТЦК та СП, який проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років. Дитина відійшла від батька, з яким стояла на дорозі, і опинилася на шляху автомобіля.

Після наїзду водій покинув місце пригоди. Дитина дістала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні.

Що вирішили слідчі

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження) та статтею 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

Фото: Слідчі дії стосовно ДТП за участі працівника ТЦК (поліція Одещини)

Водія затримують у процесуальному порядку. Слідство триває, встановлюються повні обставини ДТП.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що всі обставини події встановлюють компетентні правоохоронні органи, і запевнили, що сприяють слідству та зацікавлені в об'єктивному з'ясуванні всіх обставин.

"Безпека, життя та здоров'я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин", - зазначили у відомстві.

Там також закликали громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та передчасних висновків до оприлюднення результатів розслідування.