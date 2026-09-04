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В Одесской области работник ТЦК наехал на 2-летнего ребенка и скрылся: что говорят в полиции

10:43 04.09.2026 Пт
2 мин
По факту ДТП открыли производство сразу по двум статьям
aimg Валерия Абабина
Фото: Следственные действия по ДТП с участием работника ТЦК (полиция Одесщины)

В Одесской области водитель районного ТЦК во время мобилизационного оповещения наехал на двухлетнего мальчика и покинул место происшествия. Ребенок был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Одесской области и Одесский областной ТЦК и СП.

Что известно о ДТП

Автопроисшествие произошло 3 сентября в одном из сел Балтской общины Подольского района.

По предварительным данным полиции, работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика двух с половиной лет. Ребенок отошел от отца, с которым стоял на дороге, и оказался на пути автомобиля.

После наезда водитель покинул место происшествия. Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Решившие следователи

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения) и статье 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.

Фото: Следственные действия по ДТП с участием работника ТЦК (полиция Одесщины)

Водителя задерживают в процессуальном порядке. Следствие продолжается, устанавливаются полные происшествия ДТП.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами, и заверили, что способствуют следствию и заинтересованы в объективном выяснении всех обстоятельств.

"Безопасность, жизнь и здоровье людей являются безусловным приоритетом. Действия всех участников происшествия должны получить надлежащую правовую оценку по результатам установления всех обстоятельств", - отметили в ведомстве.

Там также призвали общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и досрочных выводов до обнародования результатов расследования.

Напомним, это не первый резонансный инцидент с участием служебного транспорта ТЦК в Одесской области. В марте в Одессе микроавтобус ТЦК сбил пенсионерку – по факту ДТП в областном ТЦК назначили служебную проверку.

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