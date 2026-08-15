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На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання

17:43 15.08.2026 Сб
2 хв
Тіло виявили приблизно за сім кілометрів від місця, де підліток зайшов у воду
aimg Валерія Абабіна
На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання Фото ілюстративне: Водолази ДСНС у воді (Getty Images)
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На узбережжі Одещини під час купання в морі загинув 14-річний хлопець. Він зник у воді ввечері 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомлення про те, що під час купання в морі зник 14-річний хлопець на території Лиманської громади, надійшло до поліції ввечері 13 серпня.

Пошукові заходи проводили поліцейські, водолази ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

Сьогодні, 15 серпня, близько 16-ї години під час пошуків тіло хлопця виявили у воді - приблизно за сім кілометрів від місця зникнення. Його підняли на берег.

Фото: Фахівці знайшли тіло зниклого у морі підлітка (od.npu.gov.ua)

Тіло направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та правилами безпеки. На території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідування та купання.

Нагадаємо, попри літній сезон, у 2026 році через воєнний стан і безпекову ситуацію офіційні пляжі не відкривають у низці прифронтових областей.

Море в Одеській області залишається небезпечним і через мінну загрозу - лише місяць тому в Чорному морі поблизу міста помітили й знешкодили дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей.

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