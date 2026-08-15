На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання

На узбережжі Одещини під час купання в морі загинув 14-річний хлопець. Він зник у воді ввечері 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Повідомлення про те, що під час купання в морі зник 14-річний хлопець на території Лиманської громади, надійшло до поліції ввечері 13 серпня.

Пошукові заходи проводили поліцейські, водолази ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

Сьогодні, 15 серпня, близько 16-ї години під час пошуків тіло хлопця виявили у воді - приблизно за сім кілометрів від місця зникнення. Його підняли на берег.

Фото: Фахівці знайшли тіло зниклого у морі підлітка (od.npu.gov.ua)

Тіло направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та правилами безпеки. На території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідування та купання.