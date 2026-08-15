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На Одесщине в море нашли тело 14-летнего парня, пропавшего во время купания

17:43 15.08.2026 Сб
2 мин
Тело обнаружили примерно в семи километрах от места, где подросток вошел в воду
aimg Валерия Абабина
На Одесщине в море нашли тело 14-летнего парня, пропавшего во время купания Фото иллюстративное: Водолазы ГСЧС в воде (Getty Images)
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На побережье Одесской области во время купания в море погиб 14-летний парень. Он скрылся в воде вечером 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Сообщение о том, что во время купания в море пропал 14-летний парень на территории Лиманского общества, поступило в полицию вечером 13 августа.

Поисковые мероприятия проводили полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.

Сегодня, 15 августа, около 16 часов во время поисков тело парня обнаружили в воде - примерно в семи километрах от места исчезновения. Его подняли на берег.

Фото: Специалисты обнаружили тело пропавшего в море подростка (od.npu.gov.ua)

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители призвали не пренебрегать запретами и правилами безопасности. На территории Белгород-Днестровского района пляжи закрыты для посещения и купания.

Напомним, несмотря на летний сезон, в 2026 году из-за военного положения и ситуации безопасности официальные пляжи не открывают в ряде прифронтовых областей.

Море в Одесской области остается опасным и из-за минной угрозы - всего месяц назад в Черном море вблизи города заметили и обезвредили дрейфующую мину, которая угрожала жизни людей.

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