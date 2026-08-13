На Одещині через удар РФ палає портова інфраструктура

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з моменту початку нової доби в напрямку Одеської області летіли групи ударних безпілотників росіян. Вже після 01:12 їх фіксували біля Ізмаїлу.

Згодом в оперативному штабі Ізмаїльської РДА підтвердили атаку.

"В ніч на 13 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі підрозділи ДСНС працюють над ліквідацію наслідків.