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В Одесской области из-за удара РФ пылает портовая инфраструктура

05:29 13.08.2026 Чт
1 мин
Что известно об атаке РФ на Одесскую область?
aimg Эдуард Ткач
Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 13 августа в очередной раз совершили дроновую атаку на Одесскую область. В результате атаки под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской РГА.

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно с момента начала нового времени в направлении Одесской области летели группы ударных беспилотников россиян. Уже после 1:12 их фиксировали возле Измаила.

Впоследствии в оперативном штабе Измаильской РГА подтвердили атаку.

"В ночь на 13 августа враг снова атаковал Измаильский район. Противник нанес удар по портовой инфраструктуре. В результате атаки есть повреждения, возник пожар", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

Другие обстрелы Одесской области

Напомним, в ночь на 11 августа Россия пыталась атаковать Одессу с помощью дронов. В результате атаки был поврежден жилой дом.

Также мы писали, что в ночь на 9 августа на город прилетели не только дроны, но баллистические ракеты. Тогда из-за вражеских обстрелов произошли разрушения, а также часть города осталась без света и воды.

Чуть позже выяснилось, чтокафиры очень серьезно повредили энергетику региона.

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