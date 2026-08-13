В Одесской области из-за удара РФ пылает портовая инфраструктура

Россияне в ночь на 13 августа в очередной раз совершили дроновую атаку на Одесскую область. В результате атаки под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской РГА.

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно с момента начала нового времени в направлении Одесской области летели группы ударных беспилотников россиян. Уже после 1:12 их фиксировали возле Измаила.

Впоследствии в оперативном штабе Измаильской РГА подтвердили атаку.

"В ночь на 13 августа враг снова атаковал Измаильский район. Противник нанес удар по портовой инфраструктуре. В результате атаки есть повреждения, возник пожар", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.