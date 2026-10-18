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В Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты

11:52 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты Иллюстративное фото: в Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты (коллаж РБК-Украина)
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В Одесской области утром 18 октября снова ввели аварийные отключения света из-за атаки России на объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в ДТЭК, 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.

Разрушения масштабны. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.

Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.

Отключение света в Украине из-за атак РФ

Напомним, в результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры.

В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.

Сегодня утром российские дроны попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.

Также 18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики обесточений временно не действуют.

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