Иллюстративное фото: в Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты (коллаж РБК-Украина)

Додати як бажане джерело в Google

В Одесской области утром 18 октября снова ввели аварийные отключения света из-за атаки России на объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в ДТЭК, 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света. Разрушения масштабны. Восстановление поврежденного оборудования требует времени. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.