Нічна атака на Одесу: уламки дронів пошкодили місцевий Держархів
Внаслідок дронової атаки Росії в ніч на 10 червня в Одесі постраждав Державний архів області. В будівлю влучили уламки ворожого безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної архівної служби України Анатолія Хромова.
"Унаслідок російської атаки зафіксовано уламки боєприпасів на території окремих центральних архівів. Можливе тимчасове закриття доступу для користувачів до архівів на час роботи піротехніків", - повідомив він.
Попри удар по культурній інфраструктурі, обійшлося без жертв і втрат архівних документів.
Дронова атака також зачепила й Одеську кіностудію. Було пошкоджено виробничі будівлі, склади з костюмами та реквізитом. Окупанти знищили частину знімального комплексу, зокрема декорації до фільму "Довженко" та ігровий транспорт.
На сторінці кіностудії у Facebook показали наслідки прильотів.
Фото: Одеська кіностудія (facebook.com/odesafilmstudio)
Що відомо про атаку на Одесу 10 червня
Вночі Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Повітряну тривогу оголосили о 00:38, а відбій пролунала о 01:31. За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники рухалися з боку Чорного моря в напрямку Одещини. Близько 01:16 в місті було чутно вибухи.
Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, ще девʼятеро людей постраждали. Серед них - пʼятеро жінок і троє чоловіків отримали поранення, ще одна жителька міста зазнала гострої стресової реакції.
Від атаки постраждали житлові будинки, будівлі пологового будинку, станції переливання крові, приватної клініки, спортивного комплексу, зоопарку, залізничного вокзалу, а також автомобілі одеситів. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також безпілотник ударив по Одеському зоопарку, де загинула тварина. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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