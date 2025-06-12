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Одесская область под ударом: появились фото последствий ночной атаки

Одесса, Четверг 12 июня 2025 09:11
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Одесская область под ударом: появились фото последствий ночной атаки Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 12 июня Одесская область снова оказалась под ударами российских дронов-камикадзе. Из-за атаки вспыхнул пожар и было повреждено частное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру и пресс-службу ГСЧС Украины.

Вражеские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Измаильском районе, в частности, склады частного предприятия.

По факту ночной атаки прокуроры открыли уголовное производство (совершение военных преступлений). Осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений пока устанавливается. Правоохранители фиксируют все последствия атаки.

В ГСЧС уточнили, что в результате удара были разрушены склады, в которых хранился камыш и оборудование для его обработки. Огонь полностью охватил помещение, в результате чего уничтожены два комбайна и грузовик.

Пожар оперативно ликвидировали силами ГСЧС и местных пожарных. Обошлось без пострадавших.

Спасатели также опубликовали фото с места происшествия. На кадрах виден масштаб разрушений и усилия пожарных, которые тушили огонь после вражеской атаки.

Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Одесской области

Накануне, 11 июня, под ударами россиян оказались Измаильский и Белгород-Днестровский районы. Тогда дроны повредили дачные дома, хозяйственные постройки и легковые автомобили.

В результате атаки России в ночь на 10 июня в Одессе пострадал Государственный архив области. В здание попали обломки вражеского беспилотника.

Также беспилотник ударил по Одесскому зоопарку, где погибло животное. Об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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