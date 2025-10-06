Одеса знову під ударом? Синоптик пояснила, що відбувається з погодою в області

Нещодавні повінь і підтоплення в Одесі

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила потужна злива. За 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів (за добу випало 94 мл дощу, що дорівнює 224% місячної норми). Було оголошено червоний рівень небезпеки.

Негода перетворила вулиці на річки. Рух у місті зупинився, а дощ не припинявся впродовж тривалого часу.

Унаслідок підтоплення постраждала міська інфраструктура. Було затоплено будинки місцевих мешканців. Школи перевели на дистанційне навчання.

Жертвами стихії стали 10 осіб. Багато хто отримав травми.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що після зливи, яка призвела до загибелі людей, в Одесі проведуть масштабні перевірки.

Вже незабаром в Одесу приїхав віце-прем'єр з питань відновлення України Олексій Кулеба - щоб підготувати доповідь вищому керівництву щодо причин та обставин трагедії.

Він зазначив, що в результаті можуть бути ухвалені кадрові рішення.

У п'ятницю, 3 жовтня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) визначила райони та вулиці, які перебувають під загрозою повторного затоплення в разі сильних злив.

У суботу, 4 жовтня, через дощі в Одесі було знову підтоплено низку вулиць і провулків.

Про який смерч в небі над Одесою йдеться

Сьогодні, 6 жовтня, у мережі з'явилась інформація, буцімто біля Одеси було помічено смерч.

"Смерч зафільмували підписники в Одесі", - повідомив Telegram-канал "Одесса INFO. Новости Одеса".

"В Одесі над морем був помічений смерч", - підтвердили у Telegram-каналі "Курс Одесса".

Чого чекати від погоди в Одеській області далі

В Українському гідрометеорологічному центрі мешканців Одеської області попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Так, в Одеській області впродовж 7-9 жовтня ймовірні значні дощі (із сумою опадів за три доби 45-80 мм).

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили фахівці УкрГМЦ.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що зараз впливає на погоду в Одеській області

Нещодавно у мережі (на тлі кадрів зі смерчем в Одесі) з'явилась інформація із посиланням на Укргідрометцентр, буцімто Україну "атакуватимуть" урагани, повені, смерчі та посухи", а "сила руйнівних катаклізмів тільки зростатиме".

Натомість синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснила, що подібними питаннями - аналітичним оцінюванням якихось кліматичних тенденцій чи змін - опікується насправді Український гідрометеорологічний інститут.

"Ми оперуємо прогнозами на найближчий період... Офіційно у нас такої інформації - точно немає", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Вона повідомила, що зараз на територію Одеської області дійсно насувається негода.

"І взагалі з південного заходу на територію України входить новий циклон, досить активний - це так", - зазначила експерт.

Вона пояснила, що при цьому тиск буде падати, а вологість повітря по Україні - залишатиметься високою.

"І очікується така дощова погода в більшості областей. Особливо - в Одеській області, за рахунок тих атмосферних фронтів активного південного циклону", - підсумувала синоптик.