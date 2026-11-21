В Одеській області зберігається складна ситуація з електропостачанням через масовану російську атаку на енергосистему. В частині Одеського району та в самій Одесі діють відключення світла, можливі перебої з водою та теплом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
За даними Міненерго, протягом дня відключення електроенергії в Одесі та частині Одеського району відбуваються через ворожі удари по магістральних мережах.
Через відсутність електроенергії в регіоні можуть тимчасово зупинятися котельні та насосні станції.
Там, де є технічна можливість, їх переводять на резервне живлення, проте в області можливі перебої з тепло- та водопостачанням.
Енергетики та комунальні служби безперервно працюють над стабілізацією ситуації.
Жителів регіону закликають вимкнути з мережі потужні електроприлади, оскільки під час відновлення живлення можливі перепади напруги.
Нагадаємо, вчора, 20 листопада, внаслідок російської атаки в Одесі та прилеглих районах запровадили масштабні відключення світла.
Через ворожий удар ситуація з електропостачанням у місті та області суттєво ускладнилася, що призвело до масового знеструмлення споживачів.
Крім того, 18 листопада окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області. Тоді через пошкодження енергооб'єктів частина жителів регіону також залишилася без електроенергії.