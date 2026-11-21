За даними Міненерго, протягом дня відключення електроенергії в Одесі та частині Одеського району відбуваються через ворожі удари по магістральних мережах.

Через відсутність електроенергії в регіоні можуть тимчасово зупинятися котельні та насосні станції.

Там, де є технічна можливість, їх переводять на резервне живлення, проте в області можливі перебої з тепло- та водопостачанням.

Енергетики та комунальні служби безперервно працюють над стабілізацією ситуації.

Жителів регіону закликають вимкнути з мережі потужні електроприлади, оскільки під час відновлення живлення можливі перепади напруги.