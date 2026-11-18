Російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наразі на місцях влучань працюють енергетики - фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання жителям постраждалих районів.

За словами очільника області, через атаку в частині Болградського та Білгород-Дністровського районів виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, що 16 листопада росіяни вдарили по об'єктах ДТЕК на Одещині, залишивши без світла 52,2 тисячі родин.

Внаслідок тієї ранкової атаки на півночі регіону також зазнав пошкоджень виробничий майданчик компанії, де вибило вікна та пошкодило двері й стелі.

Крім того, 18 листопада росіяни завдали потрійного удару по центру Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Пізніше у ДСНС показали фото й відео наслідків атаки по місту.