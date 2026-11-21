По данным Минэнерго, в течение дня отключения электроэнергии в Одессе и части Одесского района происходят из-за вражеских ударов по магистральным сетям.

Из-за отсутствия электроэнергии в регионе могут временно останавливаться котельные и насосные станции.

Там, где есть техническая возможность, их переводят на резервное питание, однако в области возможны перебои с тепло- и водоснабжением.

Энергетики и коммунальные службы постоянно работают над стабилизацией ситуации.

Жителей региона призывают отключить из сети мощные электроприборы, поскольку при возобновлении питания возможны перепады напряжения.