Одеса без світла: Шмигаль доручив доставити місту генератори та мініелектростанцію

В Одеській області сталась аварія на одній із високовольтних підстанцій. Протягом доби до Одеси привезуть всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Наразі в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Як пояснив Шмигаль, ситуація складна, а масштаб аварії - суттєвий. Наразі неможливо швидко відновити енергоживлення.
Під час позачергового засідання Уряду, прем'єр наказав утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики.
"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", - пише прем'єр.
МЗС було надано завдання звернутись до Туреччини щодо додаткової підтримки у вигляді суден-електростанцій.
"В Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області сталась аварія на магістральній мережі. В "Укренерго" описали ситуацію з енергопостачанням в регіоні.
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