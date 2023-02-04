Одесса без света: Шмыгаль поручил доставить городу генераторы и миниэлектростанцию

В Одесской области произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. В течение суток в Одессу привезут все мощные генераторы, имеющиеся в наличии в Минэнерго.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сейчас в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Как пояснил Шмыгаль, ситуация сложная, а масштаб аварии - существенный. Сейчас невозможно быстро восстановить энергопитание.
Во время внеочередного заседания правительства, премьер приказал создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики.
"Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", - пишет премьер.
МИД было дано задание обратиться к Турции относительно дополнительной поддержки в виде судов-электростанций.
"В Одессе должны круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", - добавил Шмыгаль.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области произошла авария на магистральной сети. В "Укрэнерго" описали ситуацию с энергоснабжением в регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.