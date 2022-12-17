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Одеса повернеться до графіків відключення світла: в ДТЕК назвали терміни

Фото: Одеса повернеться до графіків відключення світла з наступного тижня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі незабаром знову почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень світла. Повернення до яких заплановано вже на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

Як зазначили енергетики, графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів росіян.

За даними ДТЕК, графіки складаються з трьох категорій:

  • білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована,
  • сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла,
  • світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Зазначимо, що поки в Одесі діють аварійні відключення світла, а в області - екстрені.

Нагадаємо, що вчора в Одесі призупинили рух електротранспорту після чергового масованого ракетного обстрілу України.

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