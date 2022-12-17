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Одесса вернется к графикам отключения света: в ДТЭК назвали сроки

Фото: Одесса вернется к графикам отключения света со следующей недели (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе в скором времени снова начнут действовать новые графики стабилизационных отключений света. Возвращение к которым запланировано уже на следующую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

Как отметили энергетики, графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов россиян.

По данным ДТЭК, графики состоят из трех категорий:

  • белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано,
  • серый цвет: в это время гарантированно не будет света,
  • светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Отметим, что пока в Одессе действуют аварийные отключения света, а в области - экстренные.

Напомним, что вчера в Одессе приостановили движение электротранспорта после очередного массированного ракетного обстрела Украины.

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