Одеса повернеться до графіків відключення світла: в ДТЕК назвали терміни

В Одесі незабаром знову почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень світла. Повернення до яких заплановано вже на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

Як зазначили енергетики, графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів росіян.

За даними ДТЕК, графіки складаються з трьох категорій:

білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована,

сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла,

світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Зазначимо, що поки в Одесі діють аварійні відключення світла, а в області - екстрені.

Нагадаємо, що вчора в Одесі призупинили рух електротранспорту після чергового масованого ракетного обстрілу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.