Одеса повернеться до графіків відключення світла: в ДТЕК назвали терміни
Фото: Одеса повернеться до графіків відключення світла з наступного тижня (Getty Images)
В Одесі незабаром знову почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень світла. Повернення до яких заплановано вже на наступний тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.
Як зазначили енергетики, графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів росіян.
За даними ДТЕК, графіки складаються з трьох категорій:
- білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована,
- сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла,
- світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Зазначимо, що поки в Одесі діють аварійні відключення світла, а в області - екстрені.
Нагадаємо, що вчора в Одесі призупинили рух електротранспорту після чергового масованого ракетного обстрілу України.
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