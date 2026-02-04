Одеса під обстрілом ворога: відомо про руйнування та постраждалих

Одеса в ніч на 4 лютого знову опинилася під ударом, унаслідок чого постраждали цивільна та промислова інфраструктура. Обстріл залишив руйнування в житлових і громадських будівлях, а рятувальники надали допомогу постраждалим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.
Повідомляють, що внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали два райони міста. Постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття квартир, вибуховою хвилею вибито шибки в сусідніх будівлях, а також постраждали припарковані автомобілі. Крім того, обстріл зачепив школу і дитячий садок.
Зафіксовано влучення в адміністративну будівлю промислового підприємства, де виникла пожежа. Інформація про її масштаб уточнюється, проте вже відомо, що пожежники оперативно розпочали її локалізацію.
Співробітники ДСНС евакуювали чотирьох осіб із зони ураження. Двом жінкам було надано медичну допомогу просто на місці події.
Комунальні служби приступили до закриття вибитих вікон і відновлення пошкодженої інфраструктури. Тривають обстеження будівель для виявлення додаткових руйнувань та оцінки загрози безпеці населення.
Нагадуємо, що вранці 3 лютого російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури на Вінничині, внаслідок чого без електропостачання залишилися близько 50 населених пунктів.
Зазначимо, що в ніч на 3 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву, унаслідок чого в столиці пошкоджено численні будівлі, сталися пожежі, а кількість постраждалих збільшилася.