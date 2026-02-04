Одесса под обстрелом врага: известно о разрушениях и пострадавших

Удары по инфраструктуре

Сообщается, что в результате ночной атаки повреждения получили два района города. Пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия квартир, взрывной волной выбиты стекла в соседних зданиях, а также пострадали припаркованные автомобили. Кроме того, обстрелом затронуты школа и детский сад.

Промышленные объекты

Зафиксировано попадание в административное здание промышленного предприятия, где возник пожар. Информация о его масштабе уточняется, однако уже известно, что пожарные оперативно приступили к его локализации.

Спасение людей и помощь пострадавшим

Сотрудники ГСЧС эвакуировали четырех человек из зоны поражения. Двум женщинам была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия.

Ликвидация последствий

Коммунальные службы приступили к закрытию выбитых окон и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Продолжаются обследования зданий для выявления дополнительных разрушений и оценки угрозы безопасности населения.