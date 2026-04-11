Одеса під атакою окупантів РФ: вже відомо про наслідки

Армія РФ не припиняє методично атакувати Одесу та Одеську область. В результаті нальоту дронів-камікадзе виникли загоряння в житлових будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
За його інформацією, зафіксовані влучання в приватний будинок в одному з районів міста. Також внаслідок ворожої атаки, горить ще один житловий будинок та дах гуртожитку.
Лисак проінформував, що інформація про постраждалих не надходила. У місті ще триває повітряна тривога й очільник МВА закликає мешканців не покидати укриттів до її закінчення.
Ми вже повідомляли, що напередодні загарбники двічі били по Сумах. В результаті є руйнування у житлових будинках, пожежі та 14 людей звернулись за медичною допомогою.
Також в ніч на 10 квітня окупанти атакували Україну 128 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість дронів. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.