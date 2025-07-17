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Одеса обігнала Київ за попитом і цінами: скільки коштує подобова оренда квартир влітку-2025

Четвер 17 липня 2025 06:40
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Одеса обігнала Київ за попитом і цінами: скільки коштує подобова оренда квартир влітку-2025 Фото: Оренда квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У червні 2025 року Одеса стала лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. На фоні туристичного сезону в місті суттєво зросли ціни, кількість оголошень і зацікавленість користувачів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX.

Медіанна ціна добової оренди однокімнатної квартири в Одесі у червні 2025 року зросла на 50% - до 1500 гривень. За цим показником місто стало єдиним в Україні з настільки відчутним зростанням вартості.

Одеса також очолила рейтинг за кількістю відгуків на оголошення, обійшовши Київ, Львів, Дніпро та Харків.

Як змінився попит

У порівнянні з червнем 2024 року в Одесі кількість відгуків на оголошення зросла на 67%. Також зростання попиту зафіксоване в Тернополі (+39%) та Черкасах (+30%).

Водночас у більшості обласних центрів попит знизився:

  • Полтава: -60,
  • Запоріжжя: -44%,
  • Київ: -43%,
  • Дніпро: -36%,
  • Харків: -27%.

Ринок подобової оренди-2025

Кількість оголошень в Одесі зросла на 91%, перевищивши київські показники на 41%. Невелике зростання також зафіксоване в Запоріжжі, Черкасах і Житомирі (по +13%). В інших містах пропозиція змінилася незначно - у межах ±20-30 оголошень.

Загалом ринок подобової оренди влітку 2025 демонструє змішані тенденції. Ціни в більшості міст залишилися на рівні минулого року (800-1000 гривень/доба).

Полтава займає друге місто після Одеси за зростанням ціни (+38% - до 900 гривень), хоча попит там водночас впав.

Раніше РБК-Україна писало, що ціни на оренду квартир в Україні повільно зростають. За перше півріччя 2025 року вартість оренди піднялася на 4,5% - до 7504 гривень за 1-кімнатну квартиру. Найдорожче житло - на Закарпатті, у Львівській і Рівненській областях. Найдешевше - на сході й півдні країни.

Також ми писали, що на Півдні України стрімко дорожчають однокімнатні квартири - як для купівлі, так і для оренди. Найвищі ціни в Одесі, де попит зростає, а пропозиція падає. Аналогічна ситуація в Миколаєві й Херсоні. Єдиний виняток - Чорноморськ, де побільшало і оголошень, і зацікавлених покупців.

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