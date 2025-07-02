Квартири в Одесі вже майже по два мільйона: що відбувається з цінами на Півдні України
Ринок однокімнатних квартир на Півдні України у травні 2025 року демонструє активне зростання цін як на купівлю, так і на оренду житла. Водночас пропозиція зменшується, а попит - навпаки, зростає.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Найдорожче - в Одесі
Найвищі ціни традиційно в Одесі. За однокімнатну квартиру тут просять у середньому 1,8 мільйона гривень, що на 24% більше, ніж рік тому. У Чорноморську - 1,1 мільйона гривень (+13%).
У Миколаєві житло коштує дешевше - 788 тисяч гривень (+0,5%), а в Херсоні - 623 тисячі гривень, що на 5% менше, ніж у травні торік.
Попит стрімко зростає
Інтерес до купівлі квартир найбільше зріс у Чорноморську - на 113%. В Одесі - на 71%, у Миколаєві - на 41%.
Однак пропозиція навпаки знизилася: в Одесі - на 15%, у Миколаєві - на 29%. У Чорноморську - єдиному з аналізованих міст - кількість оголошень про продаж зросла на 18%.
Оренда дорожчає
Ціни на довгострокову оренду також зросли. Найдорожче - в Одесі: 9,5 тисячі гривень (+27%). У Миколаєві та Чорноморську - по 6 тисяч гривень (+20% і +33% відповідно). Найдешевше орендувати квартиру в Херсоні - 3,5 тисячі гривень (+17%).
Попит на оренду найбільше зріс в Одесі - на 62%. У Миколаєві - на 7%, у Херсоні - на 5%. А от у Чорноморську знизився на 13%.
Пропозиція орендного житла зменшилась у більшості міст:
- Одеса - мінус 45% оголошень;
- Чорноморськ - мінус 72%;
- Херсон - мінус 52%.
Лише в Миколаєві кількість оголошень зросла - на 19%.
Раніше РБК-Україна писало, що попри війну та економічну нестабільність, понад 60% українців планують або розглядають купівлю власного житла, найчастіше квартир і будинків з бюджетом до 30 тисяч доларів. Основними критеріями вибору є ціна, площа, район і інфраструктура, а також безпека через війну. Лише 9% готові взяти іпотеку, найпопулярніша програма - "єОселя".
Також ми розповідали, що через високі ціни та дефіцит житла українці дедалі частіше стикаються з дискримінацією при оренді - через дітей, тварин, статус переселенця чи мову. Власники бояться пошкоджень, запахів і шуму, хоча більшість орендарів відповідальні. Після війни зросла увага до автономності житла та поглядів орендарів. Основні проблеми - висока вартість оренди, конкуренція, шахрайство і дискримінація.
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