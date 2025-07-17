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Одесса обогнала Киев по спросу и ценам: сколько стоит посуточная аренда квартир летом-2025

Четверг 17 июля 2025 06:40
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Одесса обогнала Киев по спросу и ценам: сколько стоит посуточная аренда квартир летом-2025 Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В июне 2025 года Одесса стала лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. На фоне туристического сезона в городе существенно выросли цены, количество объявлений и заинтересованность пользователей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Медианная цена суточной аренды однокомнатной квартиры в Одессе в июне 2025 года выросла на 50% - до 1500 гривен. По этому показателю город стал единственным в Украине со столь ощутимым ростом стоимости.

Одесса также возглавила рейтинг по количеству откликов на объявления, обойдя Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Как изменился спрос

По сравнению с июнем 2024 года в Одессе количество откликов на объявления выросло на 67%. Также рост спроса зафиксирован в Тернополе (+39%) и Черкассах (+30%).

В то же время в большинстве областных центров спрос снизился:

  • Полтава: -60,
  • Запорожье: -44%,
  • Киев: -43%,
  • Днепр: -36%,
  • Харьков: -27%.

Рынок посуточной аренды-2025

Количество объявлений в Одессе выросло на 91%, превысив киевские показатели на 41%. Небольшой рост также зафиксирован в Запорожье, Черкассах и Житомире (по +13%). В остальных городах предложение изменилось незначительно - в пределах ±20-30 объявлений.

В целом рынок посуточной аренды летом 2025 демонстрирует смешанные тенденции. Цены в большинстве городов остались на уровне прошлого года (800-1000 гривен/сутки).

Полтава занимает второй город после Одессы по росту цены (+38% - до 900 гривен), хотя спрос там одновременно упал.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на аренду квартир в Украине медленно растут. За первое полугодие 2025 года стоимость аренды поднялась на 4,5% - до 7504 гривен за 1-комнатную квартиру. Самое дорогое жилье - на Закарпатье, во Львовской и Ровенской областях. Самое дешевое - на востоке и юге страны.

Также мы писали, что на Юге Украины стремительно дорожают однокомнатные квартиры - как для покупки, так и для аренды. Самые высокие цены в Одессе, где спрос растет, а предложение падает. Аналогичная ситуация в Николаеве и Херсоне. Единственное исключение - Черноморск, где стало больше и объявлений, и заинтересованных покупателей.

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