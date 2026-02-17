Одеса, Бурштин та Дніпро під ударом: головне про нічну атаку РФ (фото, відео)

Росія здійснили чергову масовану атаку по інфраструктурі України, застосувавши ударні безпілотники, стратегічну авіацію та крилаті ракети. Під удари потрапили кілька областей.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про наслідки нічного удару росіян.
Головне
Під час атаки окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", стратегічну авіацію, а також здійснили пуски крилатих ракет. У деяких регіонах також фіксувалися удари артилерією та авіабомбами.
Як уточнили Повітряні сили, цієї ночі ворог атакував:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:
Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях.
Також відомо, що через російська атаку Польща екстрено підіймала у повітря власну авіацію. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання перебували у стані готовності.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, нічна атака РФ була прорахована, щоб якомога більше пошкодити енергетику. Попри це значну кількість ворожих цілей було збито, але, на жаль, є і влучання.
Наразі відомо, що в Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів перебувають десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти.
Загалом під ударом були 12 областей. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.
"Сила тиску на РФ - тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", - заявив Зеленський.
Російські війська атакували Одесу ударними дронами. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, цивільні будівлі, магазин та СТО. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.
Відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 62 і 65 років, один із них перебуває у важкому стані. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.
За даними ДТЕК, вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Відомо, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - повдіомили в ДТЕК.
У Бурштині пролунала серія вибухів. Раніше Бурштинська ТЕС уже зазнавала ракетних та дронових атак, після яких об’єкт відновив роботу.
Регіон зазнав комбінованого удару - росіяни застосували ракети, дрони, артилерію та авіабомби.
У Дніпрі пошкоджені підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі.
У Кривому Розі зазнало руйнувань одне з підприємств, у Кам’янському районі пошкоджене житло, а на Синельниківщині сталася пожежа у приватному будинку. Також обстрілів зазнав Нікопольський район. Постраждалих немає.
Сили ППО знищили дві російські ракети та сім безпілотників. У Жашківській громаді уламками дрона пошкоджено два житлові будинки, травмованих немає.
Унаслідок дронової атаки у Новоукраїнському районі загорівся приватний будинок, пошкоджено автомобілі. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.
Сьогодні вночі у регіоні також працювало ППО, є збиття ворожих цілей. Наразі місця падіння уламків встановлюють, попередньо - без наслідків.
Цієї ночі сили ППО працювали і у Рівненській області, попередньо, є збиття повітряних цілей ворога. Наразі на місці працюють представники Сил оборони та інших служб.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
За даними прокуратури, близько 03:10 год у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував, за попередніми даними, трьома безпілотниками будинки місцевих жителів.
Внаслідок атаки окупантів загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка.
Постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.
За даними ОВА, в одному зі сіл Стрийського району неподалік від приватних будинків у полі виявили ворожий безпілотник.
На місці вже працюють профільні служби.
