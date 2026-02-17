Одеса, Бурштин та Дніпро під ударом: головне про нічну атаку РФ (фото, відео)

Головне

Росія атакувала Україну дронами "Шахед", ракетами та авіацією.

Найбільших руйнувань зазнали Одещина та Дніпропетровщина.

В Одесі є поранені, серйозно пошкоджено ТЕС ДТЕК.

ППО на Черкащині збила дві ракети та сім дронів.

На Сумщині внаслідок удару дронів по житлових будинках загинула 68-річна жінка.

У низці регіонів пошкоджено житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.

Чим били вночі росіяни

Під час атаки окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", стратегічну авіацію, а також здійснили пуски крилатих ракет. У деяких регіонах також фіксувалися удари артилерією та авіабомбами.

Як уточнили Повітряні сили, цієї ночі ворог атакував:

4 балістичними ракетами "Іскандер-М";

20 крилатими ракетами повітряного базування Х-10;

4 крилатими ракетами" Іскандер-К";

керованою авіаційною ракетою Х-59/69;

396 ударними дронами.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилатих ракети "Іскандер-К";

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 дронів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях.

Також відомо, що через російська атаку Польща екстрено підіймала у повітря власну авіацію. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання перебували у стані готовності.

Реакція Зеленського

Як повідомив президент Володимир Зеленський, нічна атака РФ була прорахована, щоб якомога більше пошкодити енергетику. Попри це значну кількість ворожих цілей було збито, але, на жаль, є і влучання.

Наразі відомо, що в Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів перебувають десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти.

Загалом під ударом були 12 областей. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

"Сила тиску на РФ - тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", - заявив Зеленський.

Одеса та область

Російські війська атакували Одесу ударними дронами. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, цивільні будівлі, магазин та СТО. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

Відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 62 і 65 років, один із них перебуває у важкому стані. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

Фото: наслідки обстрілу 17 лютого (t.me/dsns_telegram)

Пошкоджено ТЕС ДТЕК

За даними ДТЕК, вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Відомо, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - повдіомили в ДТЕК.

Івано-Франківська область

У Бурштині пролунала серія вибухів. Раніше Бурштинська ТЕС уже зазнавала ракетних та дронових атак, після яких об’єкт відновив роботу.

Дніпропетровська область

Регіон зазнав комбінованого удару - росіяни застосували ракети, дрони, артилерію та авіабомби.

У Дніпрі пошкоджені підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі.

Фото: наслідки обстрілу 17 лютого (t.me/dnipropetrovskaODA)

У Кривому Розі зазнало руйнувань одне з підприємств, у Кам’янському районі пошкоджене житло, а на Синельниківщині сталася пожежа у приватному будинку. Також обстрілів зазнав Нікопольський район. Постраждалих немає.

Фото: наслідки обстрілу 17 лютого (t.me/dsns_telegram)

Черкаська область

Сили ППО знищили дві російські ракети та сім безпілотників. У Жашківській громаді уламками дрона пошкоджено два житлові будинки, травмованих немає.

Фото: наслідки обстрілу 17 лютого (t.me/dsns_telegram)

Кіровоградська область

Унаслідок дронової атаки у Новоукраїнському районі загорівся приватний будинок, пошкоджено автомобілі. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.



Хмельницька область

Сьогодні вночі у регіоні також працювало ППО, є збиття ворожих цілей. Наразі місця падіння уламків встановлюють, попередньо - без наслідків.

Рівненська область

Цієї ночі сили ППО працювали і у Рівненській області, попередньо, є збиття повітряних цілей ворога. Наразі на місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Сумська область

За даними прокуратури, близько 03:10 год у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував, за попередніми даними, трьома безпілотниками будинки місцевих жителів.

Внаслідок атаки окупантів загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка.

Постраждалих госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Фото: наслідки обстрілу 17 лютого (t.me/prokuraturasumy)

Львівська область

За даними ОВА, в одному зі сіл Стрийського району неподалік від приватних будинків у полі виявили ворожий безпілотник.

На місці вже працюють профільні служби.