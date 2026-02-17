Одесса, Бурштын и Днепр под ударом: главное о ночной атаке РФ (фото, видео)

Главное

Россия атаковала Украину дронами "Шахед", ракетами и авиацией.

Наибольшие разрушения понесли Одесская и Днепропетровская области.

В Одессе есть раненые, серьезно повреждена ТЭС ДТЭК.

ПВО в Черкасской области сбила две ракеты и семь дронов.

В Сумской области в результате удара дронов по жилым домам погибла 68-летняя женщина.

В ряде регионов повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.

Чем били ночью россияне

Во время атаки оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", стратегическую авиацию, а также осуществили пуски крылатых ракет. В некоторых регионах также фиксировались удары артиллерией и авиабомбами.

Как уточнили Воздушные силы, этой ночью враг атаковал:

4 баллистическими ракетами "Искандер-М";

20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-10;

4 крылатыми ракетами "Искандер-К";

управляемой авиационной ракетой Х-59/69;

396 ударными дронами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели:

20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;

4 крылатых ракеты "Искандер-К";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

367 дронов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых обломков на 8 локациях.

Также известно, что из-за российской атаки Польша экстренно поднимала в воздух собственную авиацию. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания находились в состоянии готовности.

Одесса и область

Российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Повреждены объект инфраструктуры, гражданские здания, магазин и СТО. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома.

Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Фото: последствия обстрела 17 февраля (t.me/dsns_telegram)

Повреждена ТЭС ДТЭК

По данным ДТЭК, ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Известно, что разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - сообщили в ДТЭК.

Ивано-Франковская область

В Бурштыне прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.

Днепропетровская область

Регион подвергся комбинированному удару - россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы.

В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.

Фото: последствия обстрела 17 февраля (t.me/dnipropetrovskaODA)

В Кривом Роге подверглось разрушениям одно из предприятий, в Каменском районе повреждено жилье, а на Синельниковщине произошел пожар в частном доме. Также обстрелам подвергся Никопольский район. Пострадавших нет.

Фото: последствия обстрела 17 февраля (t.me/dsns_telegram)

Черкасская область

Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и семь беспилотников. В Жашковской громаде обломками дрона повреждены два жилых дома, травмированных нет.

Фото: последствия обстрела 17 февраля (t.me/dsns_telegram)

Кировоградская область

В результате дроновой атаки в Новоукраинском районе загорелся частный дом, повреждены автомобили. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.



Хмельницкая область

Сегодня ночью в регионе также работало ПВО, есть сбитие вражеских целей. Сейчас места падения обломков устанавливают, предварительно - без последствий.

Ровенская область

Этой ночью силы ПВО работали и в Ровенской области, предварительно, есть сбитие воздушных целей врага. Сейчас на месте работают представители Сил обороны и других служб.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Сумская область

По данным прокуратуры, около 03:10 ч в Кириковской громаде Ахтырского района враг атаковал, по предварительным данным, тремя беспилотниками дома местных жителей.

В результате атаки оккупантов погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Пострадавших госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.