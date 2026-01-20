Octopus проти "Шахедів": Україна показала новітній дрон-перехоплювач із ШІ

Дрон із системою штучного інтелекту

Octopus розроблений у Збройних Силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Безпілотник призначений для перехоплення ударних дронів типу Shahed.

Його ефективність уже підтверджена під час бойового застосування.

Взаємодія між військовими та виробниками дозволяє постійно вдосконалювати платформу та формує повноцінну RnD-екосистему в сфері військових технологій.



Виробництво в Україні та Великій Британії

Виробництво дрона Octopus розгортається як в Україні, так і у Великій Британії. Передача технологій на британські підприємства стала можливою завдяки реформі у сфері інтелектуальної власності Міністерства оборони України.

У травні 2025 року в Міноборони було створене профільне Управління з питань інтелектуальної власності, яке забезпечило:

правову охорону технології в Україні;

подачу заявки на міжнародну реєстрацію винаходу;

супровід ліцензійної угоди з Міністерством оборони Великої Британії.

Ліцензійна угода і масштабування виробництва

У листопаді 2025 року Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus. Документ відкрив шлях до серійного виробництва безпілотника у Великій Британії.

Очікується, що обсяги виготовлення можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Вироблені перехоплювачі передаватимуться Україні для посилення захисту повітряного простору.

Це перша угода Міністерства оборони України щодо ліцензування технологій, які перебувають у державній власності. Прецедент відкриває нові можливості для двостороннього обміну оборонними технологіями з країнами-партнерами.