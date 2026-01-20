RU

Octopus против "Шахедов": Украина показала новейший дрон-перехватчик с ИИ

Фото: дрон Octopus (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus для британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Минобороны.

Дрон с системой искусственного интеллекта

Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Беспилотник предназначен для перехвата ударных дронов типа Shahed.

Его эффективность уже подтверждена во время боевого применения.

Взаимодействие между военными и производителями позволяет постоянно совершенствовать платформу и формирует полноценную RnD-экосистему в сфере военных технологий.

Производство в Украине и Великобритании

Производство дрона Octopus разворачивается как в Украине, так и в Великобритании. Передача технологий на британские предприятия стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Министерства обороны Украины.

В мае 2025 года в Минобороны было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, которое обеспечило:

  • правовую охрану технологии в Украине;
  • подачу заявки на международную регистрацию изобретения;
  • сопровождение лицензионного соглашения с Министерством обороны Великобритании.

Лицензионное соглашение и масштабирование производства

В ноябре 2025 года Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus. Документ открыл путь к серийному производству беспилотника в Великобритании.

Ожидается, что объемы изготовления могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Произведенные перехватчики будут передаваться Украине для усиления защиты воздушного пространства.

Это первое соглашение Министерства обороны Украины по лицензированию технологий, находящихся в государственной собственности. Прецедент открывает новые возможности для двустороннего обмена оборонными технологиями со странами-партнерами.

 

Дрон-перехватчик Octopus

Украинский дрон-перехватчик Octopus создали для борьбы с ударными беспилотниками типа Shahed и другими воздушными целями.

Проект реализовали украинские военные инженеры при поддержке специалистов из Великобритании. Разработка длилась почти два года при участии инженерных подразделений ВСУ, Министерства обороны Украины и международных партнеров.

В октябре 2025 года беспилотник представил президент Владимир Зеленский премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время встречи в Лондоне.

А в конце ноября Украина и Великобритания заключили соглашение, согласно которому производство дронов-перехватчиков развернули на британской территории.

