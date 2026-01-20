Octopus против "Шахедов": Украина показала новейший дрон-перехватчик с ИИ

В Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus для британской делегации во главе с заместителем премьер-министра Великобритании Дэвидом Ламми.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Минобороны.
Octopus разработан в Вооруженных Силах Украины и оснащен системой управления на основе искусственного интеллекта. Беспилотник предназначен для перехвата ударных дронов типа Shahed.
Его эффективность уже подтверждена во время боевого применения.
Взаимодействие между военными и производителями позволяет постоянно совершенствовать платформу и формирует полноценную RnD-экосистему в сфере военных технологий.
Производство дрона Octopus разворачивается как в Украине, так и в Великобритании. Передача технологий на британские предприятия стала возможной благодаря реформе в сфере интеллектуальной собственности Министерства обороны Украины.
В мае 2025 года в Минобороны было создано профильное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, которое обеспечило:
В ноябре 2025 года Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по дрону-перехватчику Octopus. Документ открыл путь к серийному производству беспилотника в Великобритании.
Ожидается, что объемы изготовления могут достигать нескольких тысяч дронов в месяц. Произведенные перехватчики будут передаваться Украине для усиления защиты воздушного пространства.
Это первое соглашение Министерства обороны Украины по лицензированию технологий, находящихся в государственной собственности. Прецедент открывает новые возможности для двустороннего обмена оборонными технологиями со странами-партнерами.
Украинский дрон-перехватчик Octopus создали для борьбы с ударными беспилотниками типа Shahed и другими воздушными целями.
Проект реализовали украинские военные инженеры при поддержке специалистов из Великобритании. Разработка длилась почти два года при участии инженерных подразделений ВСУ, Министерства обороны Украины и международных партнеров.
В октябре 2025 года беспилотник представил президент Владимир Зеленский премьер-министру Великобритании Киру Стармеру во время встречи в Лондоне.
А в конце ноября Украина и Великобритания заключили соглашение, согласно которому производство дронов-перехватчиков развернули на британской территории.