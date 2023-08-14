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Очорнили "Азов". УАФ поскаржилася в УЄФА на суперника "Динамо" в єврокубках

Фото: Стадіон "Клеантіс Вікелідіс" перед матчем "Аріса" та "Динамо" (facebook.com/arisfootballclub)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу відреагувала на інцидент із образливим банером на адресу захисників "Азовсталі" під час поєдинку кваліфікації Ліги конференцій між "Арісом" із грецьких Салонік і київським "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Вітчизняні футбольні функціонери надіслали листи Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Грецькій федерації футболу. Тема звернення – ганебний банер уболівальників "Аріса" на адресу бригади Нацгвардії "Азов".

Фанати грецького середняка під час зустрічі з "Динамо" вивісили на трибунах домашньої арени полотно з написом Smash Azov nazis ("Знищити нацистів Азова"). Банер провисів орієнтовно 10 хвилин. Утім, цього часу вистачило, щоб потрапити в об'єктиви камер і відповідно трансляції.

"Захисники "Азовсталі", також відомі як підрозділ "Азов" української армії, не мають жодного зв'язку з нацистами, як і ніхто з українського суспільства, але це наратив російської пропаганди, який вона поширює в усьому світі. Просимо УЄФА та колег із Грецької федерації футболу уважно розглянути описаний епізод і знайти можливість вжити суворих заходів щодо порушників, а також запобіжних заходів для превенції подібних випадків надалі", – йдеться в листі.

"Аріс" переграв "Динамо" в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповідь зіграють 17 серпня. Український гранд прийме греків у Бухаресті на стадіоні "Рапід-Джулешті".

До слова, раніше "Шахтар" поскаржився до ФІФА на "Галатасарай" і бразильця Тете.

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