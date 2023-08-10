"Динамо" мінімально поступилося "Арісу" в кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Аріс" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма, 69 (пенальті)

Дебют зустрічі краще вдався господарям. "Жовто-чорні" фактично затиснули киян на власній половині, але отримати вигоду від територіальної ініціативи не змогли. Хоча Жуль і Монтоя мали нагоди забивати – обидва зі середньої дистанції відправили м'яч повз стійки.

"Динамо" ж до свого активу може записати хіба що кінцівку першої половини. Тоді й з'явилися напівмоменти в "біло-синіх". Буяльський в одному з епізодів претендував на пенальті (свисток арбітра промовчав), а згодом небезпечний удар Ярмоленка не полетів у площину через рикошет.

У другому таймі обидві команди продовжили грати нервово. Як наслідок, до 65-ї хвилини рефері роздав 5 "гірчичників" для господарів і гостей. На цьому ж рубежі виник і момент в "Аріса" – Даріда пробив головою з лінії воротарського після навісу з лівого флангу, але Бущан перевів м'яч на кутовий.

Виявилося, що кіпер "Динамо" лише відтермінував гол. У наступному ж епізоді Сирота зіграв рукою у власному штрафному майданчику та "привіз" пенальті. Бущан зреагував на удар Пальми з позначки, та парирувати одинадцятиметровий не зумів – 0:1.

До фінального свистка вітчизняний гранд лише натякав на можливість відігратися. Підопічні Мірчі Луческу спромоглися на кілька напівнагод. Двічі бив Шапаренко. Проте, в першому епізоді м'яч став здобиччю воротаря, а в другому – пройшов повз ворота. Натомість Ярмоленко з вигідної позиції в межах карної зони пробив під поперечину прогнозовано для кіпера, дозволивши Хуліану похизуватися сейвом.

Отже, "Динамо" програло перший поєдинок. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня в Бухаресті. Переможець протистояння продовжить боротьбу за путівку в груповий етап турніру в плей-офф кваліфікації.