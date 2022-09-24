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Очолював псевдополіцію. У Харківській області спіймали зрадника з Ізюма

Фото: у Харківській області затримали начальника псевдополіції Ізюма (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали зрадника з Ізюма Харківської області. Чоловік очолив псевдополіцію під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 43-річний колишній поліцейський добровільно перейшов на бік окупантів. Він зайняв посаду "дільничного інспектора поліції", а пізніше отримав "підвищення" і очолив незаконний орган.

У липні зрадник разом з російськими солдатами та бойовиками "ЛНР" забрав у своїх колишніх колег трудові книжки.

Після звільнення міста колаборант намагався втекти, але 23 вересня його вдалося затримати. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні будуть судить матроса-зрадника з Криму, який потрапив у полон у Херсонській області.

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