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Возглавлял псевдополицию. В Харьковской области поймали предателя из Изюма

Фото: в Харьковской области задержан начальник псевдополиции Изюма (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали предателя из Изюма Харьковской области. Мужчина возглавил псевдополицию во время оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, 43-летний бывший полицейский добровольно перешел на сторону оккупантов. Он занял должность "участкового инспектора полиции", а позже получил "повышение" и возглавил незаконный орган.

В июле предатель вместе с российскими солдатами и боевиками "ЛНР" забрал у своих бывших коллег трудовые книжки.

После освобождения города коллаборант пытался скрыться, но 23 сентября его удалось задержать. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине будут судить матроса-изменника из Крыма, попавшего в плен в Херсонской области.

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