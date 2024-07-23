ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Очолює "медіа-холдиг "ДНР". СБУ повідомила про підозру пропагандисту

Вівторок 23 липня 2024 13:44
UA EN RU
Очолює "медіа-холдиг "ДНР". СБУ повідомила про підозру пропагандисту Ілюстративне зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колаборанту та пропагандисту Кремля на тимчасово окупованих територіях Донецької області Миколі Черкашину повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки Українки (СБУ).

Що відомо

Черкашин очолює так званий "медіа-холдинг "ДНР". Він замінив на посаді зрадника Романа Беседіна, який очолював "інформресурс" до липня 2023 року.

До складу "медіа-холдингу" входять 24 онлайн та друкованих видань, 9 телеканалів, а також 6 радіостанцій. Усі вони за вказівкою колаборанта виправдовують агресивну війну проти України, а також воєнні злочини російських терористів. Зокрема "розганяють" фейки щодо оперативної ситуації на передовій та прифронтовій території нашої країни.

Очолює &quot;медіа-холдиг &quot;ДНР&quot;. СБУ повідомила про підозру пропагандисту

Фото: Микола Черкашин (ssu.gov.ua)

"Для цього колаборант задіяв десятки "воєнкорів", яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму. Крім того Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на "підмогу" центральним телеканалам Російської Федерації для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту", - додає СБУ.

Згідно з даними слідства, Черкашин після окупації обласного центру підтримав підконтрольних Кремлю терористів "ДНР". Пізніше він увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Дениса Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню "генеральним директором" "медіа-холдингу".

Що загрожує

Чекрашину повідомлено про за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією.

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також повідомило про підозру так званому міністру транспорту "ДНР", який будує залізничні шляхи для перекидання ворожих військ на передову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України
NEWS
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України